متى سيتم تحويل كارت تكافل وكرامة لـ"ميزة"؟.. مدير البرنامج يجيب (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج "تكافل وكرامة"، إن قرار وزيرة التضامن لتحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت "ميزة"، هدفها توفير مميزات متعددة للعميل ومن ضمنها إتاحة عمليات السحب والإيداع، وأيضا سداد المستحقات الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين تكلفة مادية.

وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أن بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة سارية الصرف، وعملية النقل والتحويل ستتم على مرحلة مختلفة، والعميل سيقوم باستلام كارت "ميزة" وبطاقته مستمرة، وفور تنشيط كروت "ميزة"، سيتم ايقاف الكروت الأخرى.

وذكر أن قرارات الوزارة تأتي في إطار سياسة الدولة في تطبيق الشمول المالي، بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزي، بينما فيما يتعلق بإيقاف بطاقات صرف تكافل وكرامة فهي شائعة ليس لها أساس من الصحة.

وأوضح أن التحويل سيكون على مدار 6 أشهر، وأن غرفة العمليات تتابع أولا بأول كل التغيرات، حيث أن عدد المواطنين الموجودين في برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد حتى صرفية أكتوبر 2020".

وواصل قائلا: "مستحيل أنه يتم إيقاف أي كارت إلا بعد استلام كارت ميزة وتنشيطه".

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عدة قرارات مهمة بشأن المستفيدين من تكافل وكرامة.

وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز قرارات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن المستفيدين من تكافل وكرامة:

استخراج كارت الميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة:

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، أنه جاري استخراج بطاقات ميزة الي ما يقرب من 3 ملايين ونصف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، وذلك بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزى.

واكدت القباج أنه يتم تحويل مستفيدى الضمان الاجتماعى، إلى تكافل وكرامة تدريجيا، لافتة إلى أنه لم يتبق فى الضمان سوى 300 ألف أسرة، وجار تحويلهم الى برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن النقل بين البطاقة العادية وبطاقة ميزة آلية صرف وليست آلية استحقاق.

إعادة 40 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إعادة 40 الف أسرة للحصول على الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة بعد فحص تظلماتهم والتأكد من استحقاقهم للدعم.

رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل:

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم تطبيق زيادة الدعم النقدى لطلاب الأسر المستفيدة من برنامج تكافل إلى 200 جنيه شهريا بدلا من 140 جنيه، بالنسبة لطلاب الجامعات، وذلك بشرط الاستمرار فى الجامعة ونجاحهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بتعلم أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت أنه من المقرر تنفيذ قرار زيادة الدعم لطلاب الأسر المستفيدة من تكافل أول العام المقبل، موضحة أن عدد الطلاب فى الفرقة الأولى بالجامعات من أبناء هذه الأسر يقرب من 20 ألف وجار حصر عدد طلاب الفرقة الثانية.

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