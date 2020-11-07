المجلس القومي عن الحضور الملحوظ للمرأة في الانتخابات: "حاجة مفرحة" (فيديو)

قالت الدكتورة أمل عبدالمنعم، مدير غرفة العمليات بالمجلس القومي للمرأة، إن غرفة عمليات متابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب رصدت تواجد كثيف للناخبين في مختلف اللجان على مستوى محافظات المرحلة الثانية.





وأشار "أمل"، خلال لقاء خاص بالتغطية الخاصة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020 عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن هناك تواجد ملحوظ للمرأة والشباب خلال الساعات الأولى من عملية الانتخاب، معلقة: "حاجة مفرحة"، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مطبقة في مختلف اللجان.





وأضافت أي ناخب يواجهه مشكلة في العلمية الانتخابية يمكنه التواصل مع المجلس على الرقم 15115 وهو سيعملون على تذليل العقبات.





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أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.





‎ويبلغ عدد هؤلاء المراسلين 570 مراسلًا يمثلون عدد 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.



