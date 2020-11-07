إستقرت أسعار العملات اليوم السبت 7-11-2020 أمام الجنيه المصري ، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات اليوم بسبب عطلة البنك الأسبوعية





سعر العملات اليوم السبت 7-11-2020

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى ، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم،وبلغ 18.31 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وبلغ 20.22 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





كما استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وبلغ 48.69 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.



