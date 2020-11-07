إثيوبيا: البرلمان يوافق على حكومة مؤقتة لمنطقة "تيجراي"

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
إثيوبيا
إثيوبيا
وكالات
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أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم السبت، بأن البرلمان وافق على حكومة مؤقتة لمنطقة "تيجراي"، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وفي وقت سابق، أعلن مصدر إغاثي، إصابة نحو 24 جنديا بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا مع إقليم أمهرة.

 

ووفقًا للمصدر الإغاثي، فإن سماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيغراي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.

 

وقالت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

 

وكانت الحكومة الإثيوبية، قالت إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.

 

وأضافت الحكومة في بيان أن القتلى سقطوا "بسبب صراعات على حدود المنطقة الصومالية وعفر".

 

 

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