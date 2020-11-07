توافد المواطنين على لجان مركز ههيا في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
جانب من التصويت
جانب من التصويت
محمد المسلمي
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توافد المواطنون، صباح اليون، على عملية الاقتراع للجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بدءًا من التاسعة من صباح اليوم السبت، في مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية، تفاديًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وسط تأمين لقوات الشرطة، وانتشار كثيف لسيارات الشرطة والتدخل السريع في محيط اللجان، وحرصت اللجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، من التزام بارتداء الكمامة، وتوفير الكحول داخل اللجان، والحرص على التباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة للناخبين الوفادين.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.
توافد المواطنين على لجان مركز ههيا في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
توافد المواطنين على لجان مركز ههيا في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
توافد المواطنين على لجان مركز ههيا في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
توافد المواطنين على لجان مركز ههيا في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
توافد المواطنين على لجان مركز ههيا في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
توافد المواطنين على لجان مركز ههيا في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
توافد المواطنين على لجان مركز ههيا في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
توافد المواطنين على لجان مركز ههيا في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

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