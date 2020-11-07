



ننشر أحوال حالة الطقس في مصر اليوم السبت 7/11/2020 وتحذير من أمطار شديده وسيول





ننشر لكم متابعينا كافة التفاصيل عن أحوال الطقس في مصر اليوم السبت 7-11-2020 بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بتعرض بعض المحافظات الوجه البحري إلى سيول وتساقط أمطار شديده مع سوء حالة الطقس وتحذيرات الأرصاد الجوية ،وإنخفاض شديد في درجات الحرارة وذلك خلال الـ 72 ساعة القادمة، ونقدم لكم عبر موقعنا كافة التفاصيل الهامة بااحوال الطقس بجميع محافظات مصر.





حالة الطقس اليوم

لقد تم الإعلان من هيئة الأرصاد الجوية مما نم نشره عبر المواقع الإخبارية والصحف المصرية عن حالة الطقس في جميع أنحاء البلاد خلال الساعات القادمة وعلي مدار الـ 72 ساعة القادمة، بأن محافظات مصر قد تتعرض إلى طقس سىء للغاية مصحوبة بأمضار وسيول على الوجه البحري في الساعات الأولى ، ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت





- الاسكندرية 22/17

- مرسى مطروح 21/17

- دمياط 24/16

- بورسعيد 24/18

- العريش 24/16

- المنصورة 25/14

- كفر الشيخ 25/15

- دمنهور 25/15

- طنطا 25/15

- شبين الكوم 25/16

- الزقازيق 25/15

- العاشر من رمضان 24/15

- الإسماعيلية 25/15

- السويس 25/17

- الفيوم 25/15

- بني سويف 26/16

- المنيا 26/14

- أسيوط 27/16

- سوهاج 27/16

- قنا 28/16

- الأقصر 27/16

- أسوان 28/16

- شرم الشيخ 28/20

- الغردقة 28/19

- حلايب 27/23

- الخارجة 27/13

- سيوة 25/14

- نخل 22/11

- سانت كاترين 16/5.





مشيرًا بأن أعلنت محافظة الإسكندرية بتعطيل الدراسة اليوم السبت المموافق 7 نوفمبر لعام 2020 في جميع المعاهد الأزهرية والجامعات والمدارس علي مستوي المحافظة.



