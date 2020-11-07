وادي دجلة يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
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كشف نادي وادي دجلة، حقيقة المفاوضات مع النادي الأهلي لضم نجم الفريق، بدءاً من الموسم الكروي الجديد.

وتحدثت تقارير صحفية، عن رغبة وادي دجلة في التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي، نجم النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي.

وأكد ماجد سامي، رئيس النادي، في تصريحات صحفية، أن دجلة لم يتفاوض مع الأهلي لضم بادجي، سواء بالبيع أو الإعارة.

وشدد سامي، على أن بادجي خارج خطط وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي قد تعقاد رسمياً مع النجم أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق، بناءاً على البند المنصوص في عقد اللاعب.

وخرج بادجي عن حسابات مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مما أثار الشكوك حول استمراريته في الأهلي.



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