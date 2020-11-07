إستقر بأسعار اللحوم اليوم السبت 7-11-2020.. والكيلو يبدأ من 110 جنيه

إستقرت اسعار اللحوم ، اليوم السبت 7-11-2020، في جميع محلات الجزارة الموجودة بالقاهرة ، حيث تراوح سعر كيلو الكندوز مابين 110 و130 جنيه ، وهو سعر مناسب لكل الفئات ، حيث أن أسعار اللحوم إستقرت بشكل كبير هذا العام بسبب

قيام الدولة بالعديد من المجهودات والمشروعات للسيطرة على ارتفاعتها وتوفيرها للمواطنين، منا مشروع احياء البتلو وافتتاح عدد من المزارع والمجازر الخاصة بتربية العجول.