إستقر بأسعار اللحوم اليوم السبت 7-11-2020.. والكيلو يبدأ من 110 جنيه

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي
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إستقرت اسعار اللحوم ، اليوم  السبت 7-11-2020، في جميع محلات الجزارة  الموجودة بالقاهرة ، حيث تراوح سعر كيلو الكندوز مابين 110 و130 جنيه ، وهو سعر مناسب لكل الفئات ، حيث أن أسعار اللحوم إستقرت بشكل كبير هذا العام بسبب قيام الدولة بالعديد من المجهودات والمشروعات للسيطرة على ارتفاعتها وتوفيرها للمواطنين، منا مشروع احياء البتلو وافتتاح عدد من المزارع والمجازر الخاصة بتربية العجول.

 

أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم الجمعة 7-11-2020: 

سعر كيلو اللحوم الكندوز 110-130 جنيها .

سجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو

 سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو

وسجل أسعارالبفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو

 وتراوحت  أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها 

اللحم الجملي 90-100  جنيها للكيلو، 

سعر الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو 

وأسعارالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو

 وأسعارالكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.  


 قائمة أسعار اللحوم في منافذ القوات المسلحة :

سعر كيلو اللحمة البتلو يتراوح من 140 جنيه إلي 180 جنيه.

أسعار كيلو اللحمة الجاموسي يتراوح من 110 إلي 130 جنيه.

كيلو اللحمة الجملي اليوم 110 جنيه إلي 130 جنيه.

سعر كيلو اللحمة الضاني البلدي يتراوح بين 130 جنيه إلي 145 جنيه.

كيلو اللحمة الضاني المستورد يتراوح 60 جنيه إلي 80 جنيه.

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