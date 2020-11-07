الانتخابات الأمريكية.. بايدن يتعهد بوضع خطة لمواجهة كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:16 ص
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
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دعا مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، جميع الأمريكيين إلى الوحدة ونبذ الخلافات، والهدوء والتحلي بالصبر.

وقال "بايدن"، في كلمة ألقاها من "ديلاوير"، إنه سيضع خطة ومن اليوم الأول لمواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى أنه لن يعلن فوزه، ولكنه على ثقة بأنه سوف يكسب في النهاية بأغلبية عظمى.

وأضاف: "سنفوز بأريزونا لأول مرة كحزب ديمقراطي منذ 4 عقود، وسنفوز في نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا".

وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الظهور، وكانت تميل لصالح الأخير.

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.

وقال "ترامب"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".

من جانبه، قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن: "نشعر بالثقة في الفوز، ولن أعلن أنا نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية، ونأمل في الفوز بولاية ميتشغان وبنسلفانيا، وقد لا نعرف نتيجة الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".

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