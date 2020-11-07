ترمب: نحتاح لتوضيح حول كيفية ارتفاع أرقام التصويت في الأيام الماضية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:52 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إنه يحتاج لتوضيح حول كيفية ارتفاع أرقام التصويت في الأيام الماضية، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الظهور، وكانت تميل لصالح الأخير.

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.

وقال "ترامب"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".

من جانبه، قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن: "نشعر بالثقة في الفوز، ولن أعلن أنا نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية، ونأمل في الفوز بولاية ميتشغان وبنسلفانيا، وقد لا نعرف نتيجة الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".

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