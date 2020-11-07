محافظ الإسكندرية: هطول أمطار غزيرة أكثر من الأعوام الماضية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنّ المحافظة تشهد هطول أمطارًا غزيرة أكثر من الأعوام الماضية، لذلك تم صدور قرار أمس الجمعة بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.





ووجه "الشريف"، في تصريحات صحفية، قبل قليل، بعدم النزول من البيوت إلا للضرورة القصوى، حيث إن هناك مشاكل في الأنفاق، معلنًا أنّه خلال ساعة سيتم الانتهاء من تصريف مياه الأمطار.





وأعلن المحافظ، أنّه تواصل مع قائدي المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، للمشاركة في المعدات التي تساعد في تصريف المياه.





انتقل منذ قليل اللواء محمد الشريف محافظ لإسكندرية إلى موقع غرق منطقة كوبري المندرة بمياه الأمطار بشرق المحافظة، حيث هرعت سيارات الشفط، لسحب مياه الأمطار، بحضور قيادات الصرف الصحي.





وتشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار كثيفة منذ ما يقرب من ساعتين، ما أدى إلى غرق كورنيش المحافظة ، ونفق المندرة بمياه الأمطار.





وقد أعلنت محافظة الإسكندرية عن عدم استقرار الحالية الجوية من عصر أمس الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل، وانه في ضوء ذلك قررت المحافظة تعطيل الدراسة اليوم السبت في المدارس والجامعات.





وصرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في بيان إعلامي أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري.





وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





وشدد المحافظ، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.





وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتي الأثنين القادم، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏ الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.