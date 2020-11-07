محافظ الإسكندرية: هطول أمطار غزيرة أكثر من الأعوام الماضية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:46 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنّ المحافظة تشهد هطول أمطارًا غزيرة أكثر من الأعوام الماضية، لذلك تم صدور قرار أمس الجمعة بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

ووجه "الشريف"، في تصريحات صحفية، قبل قليل، بعدم النزول من البيوت إلا للضرورة القصوى، حيث إن هناك مشاكل في الأنفاق، معلنًا أنّه خلال ساعة سيتم الانتهاء من تصريف مياه الأمطار.

وأعلن المحافظ، أنّه تواصل مع قائدي المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، للمشاركة في المعدات التي تساعد في تصريف المياه.

انتقل منذ قليل اللواء محمد الشريف محافظ لإسكندرية إلى موقع غرق منطقة كوبري المندرة بمياه الأمطار بشرق المحافظة، حيث هرعت سيارات الشفط، لسحب مياه الأمطار، بحضور قيادات الصرف الصحي.

وتشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار كثيفة منذ ما يقرب من ساعتين، ما أدى إلى غرق كورنيش المحافظة، ونفق المندرة بمياه الأمطار.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية عن عدم استقرار الحالية الجوية من عصر أمس الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل، وانه في ضوء ذلك قررت المحافظة تعطيل الدراسة اليوم السبت في المدارس والجامعات.

وصرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في بيان إعلامي أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري.

وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

وشدد المحافظ، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار. 

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
- تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتي الأثنين القادم، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الاحوال الجويه الأمطار

أخبار تهمك

شاهد.. عمرو أديب عن الانتخابات الأمريكية: "أبو حنان مشي.. جه أبو عنتر"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 23 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 17 ساعة

غرق كورنيش الإسكندرية وكوبري المندرة بمياه الأمطار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 20 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يتعهد بوضع خطة لمواجهة كورونا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 12 ساعة

"بعد إصابة 37 فنانا بكورونا"..الباز يطالب مهرجان الجونة بسحب تكريم متحدث الصحة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)

شاهد.. أهالي العجمي بالإسكندرية يستغيثون من غرق الشوارع العامة بمياه الأمطار (فيديو)

عاجل.. الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ

بداية ساعات نوة الفيضة الصغرى.. صقيع وارتفاع الأمواج يغرق شارع كورنيش الإسكندرية

رغم السيول.. السكندريون يستمتعون بالأجواء على الكورنيش (صور)

تقليل الحركة.. محافظة الإسكندرية تصدر إرشادات لمواجهة الطقس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:32 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب