غرق كورنيش الإسكندرية وكوبري المندرة بمياه الأمطار

تشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار كثيفة منذ ما يقرب من ساعتين، مما أدى إلى غرق كورنيش االمحافظة، ونفق المندرة بمياه الأمطار.





وقد أعلنت محافظة الإسكندرية عن عدم استقرار الحالية الجوية من عصر أمس الجمعة إلى يوم الأثنين القادم، وانه في ضوء ذلك قررت المحافظة تعطيل الدراسة اليوم السبت في المدارس والجامعات.





وصرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في بيان إعلامي أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري.





وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.





وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.





وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم





: • تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتي الأثنين القادم، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر

. • تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

. •عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

. • عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

. • عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.