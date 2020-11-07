الأهلي يخطط لإعارة نجمه

يسعى مسئولو الأهلي لإعارة صانع ألعاب الفريق صالح جمعه بسبب صعوبة حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي في الموسم المقبل.





وذكرت تقارير صحفية أن عودة ناصر ماهر بالإضافة إلى تألق محمد مجدي أفشة ووجود وليد سليمان تصعب من مهمة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الاعتماد على صالح جمعة في الموسم المقبل لذلك سيكون الاتجاه الأقرب له في الفترة المقبلة هو الرحيل على سبيل الإعارة.





وأعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن ترحيبه بإعارة صالح جمعة لوجود وفرة عددية في مركزه ومنحه فرصة للمشاركة بشكل أساسي خارج صفوف القلعة الحمراء ويتبقى حسم الأمر بين صالح جمعه وإدارة النادي.





وكان صالح جمعة قد رفض في وقت سابق الرحيل على سبيل الإعارة وتمسك بالرحيل بشكل نهائي في حالة رغبة الأهلي الاستغناء عن خدماته فيما لم يحدد موقفه في الوقت الحالي.



