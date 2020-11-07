تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة (80% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد)، ومتوسطة 60% تقريبًا (بورسعيد- العريش).





الوصف الفني لخرائط الطقس: