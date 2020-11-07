تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة (80% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد)، ومتوسطة 60% تقريبًا (بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

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