عبد المحسن سلامة: نتوقع إقبال كبير في انتخابات مجلس النواب (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:52 ص
عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة
داليا الحسين
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توقع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق أن المرحلة الثانية فى انتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها غدا ستمر بسلام وستشهد إقبالا كبيرا.

وأوضح "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة أنه رغم ظروف كورونا مرت المرحلة الأولى بصورة طبيعية، وكذلك انتخابات مجلس الشيوخ ولم يتم تلقى أي مخالفة خلال عمليات التصويت.

ونوه بأن انتخابات مجلس النواب لها طبيعة خاصة، مشيرا إلى أن المنافسة لن تكون فقط في المحافظات الكبرى ولكن ستكون المنافسة أيضا شرسة في الأقاليم وسيكون هناك أقبال كبير على انتخابات مجلس النواب.

وفي سياق منفصل، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 3 طرق للاستعلام عن عنوان وأرقام اللجان الانتخابية وأرقام الناخبين فى الكشوف، حتى يتمكن من التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الخطوات يمكن من خلالها للناخبين الذين سيقومون بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، التعرف والاستعلام عن مقراتهم الانتخابية على مستوى كل محافظات الجمهورية.

أولا: ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى www.elections.eg
ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.
ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

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