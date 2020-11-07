هل عيد الحب حلال؟.. المفتي يجيب (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
مفتي الجمهورية شوقي علام
مفتي الجمهورية شوقي علام
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الناس تعارفوا على تخصيص يوم معين للاحتفال بالأم ويوم للاحتفال بالمولد النبوي ويوم لمناسبات أخرى، لافتا إلى أن الاحتفال بأي مناسبة حلال ما دام لم يرتكب محرما.

وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإنسان إذا كان منضبطًا بدائرة المشروعية واكتفى بالأمور المباحة ككلمات الحب لزوجته، فهو أمر متسق مع الشرع الشريف، فقد قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

وأردف، أنه لا مانع من إبداء مظاهر الود الساكنة في القلب نحو الزوجة بأي الأساليب المباحة والمتاحة.

وفي سياق أخر، استنكر مفتى الديار المصرية، الاعتداء على الأبرياء في أوروبا مهما اختلفت ديانتهم، مضيفا: "نحن بالطبع لا نقر الاعتداء على الرسول لكن نريد أن نرسخ ثقافة أن الحق في العقاب في أي جريمة للدول يكون في إطارها القانوني".

وأضاف أنه علينا تطبيق الفقه الإسلام في إطار مؤسسي وإسناد كل تخصص إلى ذوى الاختصاص فيه، موضحًا أن حق ولى الدم يكون باللجوء إلى القضاء وليس بشكل فردى يصدر الأحكام وينفذ العقاب. 

وأشار مفتى الديار المصرية، إلى أن الخلل الموجود في تنفيذ العقاب جاء على يد بعض الجماعات الإرهابية التي استلبت حق الدولة في الأحكام والعقاب والقتال، لافتا إلى أن حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم - عن تغيير المنكر جاء لتشكيل نوع من الرقابة على سلوكيات الإنسان وهذه الرقابة الآن في يد المؤسسات الرسمية.

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