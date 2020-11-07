بعد انتشار "كورونا" في الجونة.. محمد علي خير يطالب بإجراءات احترازية أكثر لمنع تفشي الفيروس

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق الإعلامى محمد على خير، على انتشار حالات الاصابة بفيروس كورونا بين الفنانين، بعد عودتهم من مهرجان "الجونة" السينمائى، والذى أقيم منذ أيام قليلة، حيث تساءل خير، ما هى الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها ادارة المهرجان لعدم تفشى الفيروس.

وتابع خير خلال برنامجه، "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "زينب غريب وبسمة وسارة عبد الرحمن أصيبوا بفيروس كورونا وأكدوا ذلك من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى وفي المقابل بعض الفنانين أجروا مسحات وظهرت سلبيتها".

وأضاف: "نحن نحتفى بمهرجان الجونة، ولكننا فى وباء، فحاليًا هناك مهرجان الموسيقى العربية، ثم معرض الكتاب خلال أسابيع، ولكن كيف نقيم هذه الفعاليات وسط هذه الظروف، للمحافظة على الأرواح".

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