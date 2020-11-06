"بالأحضان".. أحمد خالد صالح يستقبل هنادي مهنى في الرؤية الأولى (فيديو)

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يحتفل اليوم الفنان أحمد خالد صالح بحفل زفافه للفنانة هنادي مهنى واللذان تم عقد قرانهم منذ فترة قليلة.



وتلقى الفنان أحمد خالد صالح زوجته هنادي مهنى في الرؤية الأولى لهم بالفستان الأبيض والبدلة بالأحضان وظهرت "مهنى" بفستان أبيض متألق في حين ارتدى أحمد بدلة بيضاء



ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف الأصدقاء المقربين وأفراد العائلتين وعدد من نجوم الفن وذلك وسط إجرائات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.