"بالأحضان".. أحمد خالد صالح يستقبل هنادي مهنى في الرؤية الأولى (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل اليوم الفنان أحمد خالد صالح بحفل زفافه للفنانة هنادي مهنى واللذان تم عقد قرانهم منذ فترة قليلة.

وتلقى الفنان أحمد خالد صالح زوجته هنادي مهنى في الرؤية الأولى لهم بالفستان الأبيض والبدلة بالأحضان وظهرت "مهنى" بفستان أبيض متألق في حين ارتدى أحمد بدلة بيضاء

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف الأصدقاء المقربين وأفراد العائلتين وعدد من نجوم الفن وذلك وسط إجرائات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.
"بالأحضان".. أحمد خالد صالح يستقبل هنادي مهنى في الرؤية الأولى (فيديو)
"بالأحضان".. أحمد خالد صالح يستقبل هنادي مهنى في الرؤية الأولى (فيديو)
"بالأحضان".. أحمد خالد صالح يستقبل هنادي مهنى في الرؤية الأولى (فيديو)
"بالأحضان".. أحمد خالد صالح يستقبل هنادي مهنى في الرؤية الأولى (فيديو)
"بالأحضان".. أحمد خالد صالح يستقبل هنادي مهنى في الرؤية الأولى (فيديو)
"بالأحضان".. أحمد خالد صالح يستقبل هنادي مهنى في الرؤية الأولى (فيديو)
"بالأحضان".. أحمد خالد صالح يستقبل هنادي مهنى في الرؤية الأولى (فيديو)
"بالأحضان".. أحمد خالد صالح يستقبل هنادي مهنى في الرؤية الأولى (فيديو)

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