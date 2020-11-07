أسعار الذهب اليوم السبت 7-11-2020.. المعدن الأصفر يحقق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 7-11-2020 بمقدار 4 جنيهات، بعد أن حقق المعدن الأصفر أكبر مكسب أسبوعي فى 3 أشهر مع ترقب اللحظات الحاسمة بالانتخابات الأمريكية .

أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام الذهب "عيار 21" : 850 جنيهًا

سعر سعر جرام "عيار 18" " 728.5 جنيهًا

سعر الجرام "عيار 24": 971.5 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6800 جنيهات.

أسعار الذهب عالميًا:

حققت أسعار الذهب عالمياً بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية.





ويواصل المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه في الانتخابات الأمريكية، بعدما قلب الطاولة على دونالد ترامب في ولايتين حاسمتين وهما "جورجيا" و"وبنسلفانيا".

Advertisements









وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.9 بالمائة.





وكانت أسعار الذهب حققت مكاسب قوية تجاوزت 50 دولاراً في جلسة الخميس مع تراجع العملة الأمريكية، مما عزز أداء المعدن الأصفر لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أواخر يوليو/تموز الماضي بنحو 3.8 بالمائة.









وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1951.70 دولار للأوقية.





وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمائة إلى 1951.25 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 92.24.