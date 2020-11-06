أول ظهور لهنادي مهنى مع زوجها أحمد خالد صالح في حفل زفافها (صور)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل اليوم الفنان أحمد خالد صالح بحفل زفافه للفنانة هنادي مهنى واللذان تم عقد قرانهم منذ فترة قليلة.

وظهر الفنان أحمد خالد صالح مع زوجته هنادي مهنى في حفل الزفاف بلقطات رومانسية وارتدى "صالح" بدلة بيضاء.

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف الأصدقاء المقربين وأفراد العائلتين وعدد من نجوم الفن وذلك وسط إجرائات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.
أول ظهور لهنادي مهنى مع زوجها أحمد خالد صالح في حفل زفافها (صور)
أول ظهور لهنادي مهنى مع زوجها أحمد خالد صالح في حفل زفافها (صور)
أول ظهور لهنادي مهنى مع زوجها أحمد خالد صالح في حفل زفافها (صور)
أول ظهور لهنادي مهنى مع زوجها أحمد خالد صالح في حفل زفافها (صور)
أول ظهور لهنادي مهنى مع زوجها أحمد خالد صالح في حفل زفافها (صور)
أول ظهور لهنادي مهنى مع زوجها أحمد خالد صالح في حفل زفافها (صور)

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