مفاجآت عديدة في تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على استاد الاتحاد.

وجاء تشكيل السيتي المتوقع ضد ليفربول على النحو التالي :-

حراسة المرمى : إيديرسون مورايش

خط الدفاع : كايل ووكر – جون ستونز – ناثان أكي – زينشينكو

خط الوسط: فودين – جوندوجان – كيفن دي بروين

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – رياض محرز – فيران

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مانشستر سيتي ليفربول صلاح الجوله الثامنه

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