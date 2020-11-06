مفاجأة.. لائحة الزمالك تمنع الأعضاء من التوقيع على محاضر اجتماعات المجلس

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
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كشفت لائحة نادي الزمالك بندًا بمثابة المفاجأة، والذي تضمن انفراد رئيس نادي الزمالك والمدير التنفيذي بالتوقيع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

ومنع البند المتواجد في لائحة الزمالك أعضاء مجلس الإدارة من التوقيع على محاضر اجتماعات المجلس كما هو متبع في الأندية ومجالس الإدارات.

ولم تكن اللائحة تنص على ذلك خلال مدة المجلس السابق قبل أن يتم وضع البند في اللائحة بعد نجاح المجلس في انتخابات ٢٠١٨.

يذكر أن قررت اللجنة الاوليمبية المصرية قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

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