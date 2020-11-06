الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم المصري





يسعي نادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.





وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك يسعي بقوة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بالتعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي والنادى المصري كريم العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.





وأصبح الزمالك قريب من ضم العراقي بعد انتقل لاعبه المعار أحمد رفعت إلى صفوف المصري، ليجعل مهمة الحصول على نجم الفريق البورسعيدي سهلة للغاية.





ويعتمد الزمالك خلال الفترة الحالية على الشاب أحمد عيد بعدما أصيب حازم إمام خلال المباريات السابقة وغاب عن الملاعب.



