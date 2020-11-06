شاهد.. الفيديو الأول من حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل اليوم الفنان أحمد خالد صالح بحفل زفافه للفنانة هنادي مهنى واللذان تم عقد قرانهم منذ فترة قليلة.

وظهرت الفنانة هنادي مهنى في أول فيديو لها بحفل الزفاف بفستان متألق أثناء تصويرها صور الحفل قبل بدءه.

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف الأصدقاء المقربين وأفراد العائلتين وعدد من نجوم الفن وذلك وسط إجرائات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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