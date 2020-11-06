مرشحان لخلافة سولسكاير في تدريب مانشستر يوناتيد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أقترب المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، من الرحيل عن مانشستر يونايتد، إذ كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة عن دخول اسم جديد على طاولة المرشحين لتدريب الشياطين الحمر.


ويفمر مانشستر يونايتد جديا في مرحلة مع بعد سولسكاير، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.

وتلقى مانشستر يونايتد  خسارة في آخر مواجهتين أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي وباشاك شهير في دوري الأبطال، ويعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الأقرب لمقعد الرجل الأول في أولد ترافورد، بالنظر إلى خبرته في الكرة الإنجليزية.

وقالت شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن الخيار الثاني لإدارة يونايتد في الوقت الراهن "حال فشل التعاقد مع بوكيتينو" هو الألماني جوليان ناجيلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج،  ناجيلسمان بالإعجاب في مانشستر يونايتد، بالنظر إلى ما يقدمه من كرة هجومية، إضافة إلى اعتماده على تطوير اللاعبين الشباب.

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مانشستر يوناتيد سولسكاير الدوري الإنجليزي

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