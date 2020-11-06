مرشحان لخلافة سولسكاير في تدريب مانشستر يوناتيد

أقترب المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، من الرحيل عن مانشستر يونايتد، إذ كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة عن دخول اسم جديد على طاولة المرشحين لتدريب الشياطين الحمر.









ويفمر مانشستر يونايتد جديا في مرحلة مع بعد سولسكاير، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.





وتلقى مانشستر يونايتد خسارة في آخر مواجهتين أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي وباشاك شهير في دوري الأبطال، ويعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الأقرب لمقعد الرجل الأول في أولد ترافورد، بالنظر إلى خبرته في الكرة الإنجليزية.



