الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل اليوم الفنان أحمد خالد صالح بحفل زفافه للفنانة هنادي مهنى واللذان تم عقد قرانهم منذ فترة قليلة.

وظهرت الفنانة هنادي مهنى في أول ظهور لها في حفل الزفاف بفستان أبيض متألق ويقام حفل الزفاف بفندق هيلتون بهيلوبوليس.

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف الأصدقاء المقربين وأفراد العائلتين وعدد من نجوم الفن وذلك وسط إجرائات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.
الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها
الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها
الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها
الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

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