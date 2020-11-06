حقيقة إصابة آيتن عامر بكورونا

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أعلنت الفنانة أيتن عامر عن نتيجة تحليل فيروس كورونا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتبت "عامر" قائله: "يا جماعة احنا زى الفل الحمد لله وعملنا التست وطلع سلبي شكرا على السؤال، وارجوكوا تعالوا على نفسكوا شوية وبطلوا فتى معلش هنتعبكوا معانا".



يذكر أن عدد كبير من النجوم أعلنو عن إصابتهم بفيروس كورونا وذلك عقب حضورهم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.