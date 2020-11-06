الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

جدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الرغبة في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وارتبط رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز سبورت، بالرحيل لعن صفوف الفريق بعد تغيبه عن تدريبات فريقه طوال الفترة الماضية بسبب مشاكل مع ناديه.





ويرغب المارد الأحمر في استغلال حالة الخصام بين اللاعب وناديه من أجل التدخل للحصول على توقيعه وتدعيم الجبهة اليمنى.





ويحاول المارد الأحمر تدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري إلى بيراميدز سبورت بعد انتهاء تعاقده.





جاء ذلك، بعدما فشل النادي الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي، بسبب طلبات ناديه المادية.



