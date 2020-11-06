منافسة شرسة بين يوفنتوس وريال مدريد على نجم مانشستر يونايتد

أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، اليوم الجمعة، إلى أن مانشستر يونايتد رضخ أمام الأمر الواقع فيما يتعلق بمستقبل نجمه الفرنسي بول بوجبا.









وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد حدد مسؤولو مانشستر يونايتد 53 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع بوجبا في الصيف المقبل، وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، حيث يحظى باهتمام الناديين.





ولا يزال زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، من أشد المعجبين ببوجبا، والمطالبين بضرورة انتقاله لريال مدريد، ونفس الأمر بالنسبة ليوفنتوس، الذي فرط في بوجبا عام 2016 لصالح مانشستر يونايتد، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، والآن يفكر في استعادته مرة أخرى.









يذكر أن مستوى بوجبا مع مانشستر يونايتد شهد تراجع ملحوظ مما دفع مسؤولي النادي للتفكير في التخلص منه بنهاية الموسم الجاري، وينتهي بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2022، الأمر الذي أجبر مسؤولي النادي على اللجوء لخيار تخفيض المقابل المادي لبيعه.



