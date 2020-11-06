منافسة شرسة بين يوفنتوس وريال مدريد على نجم مانشستر يونايتد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، اليوم الجمعة، إلى أن مانشستر يونايتد رضخ أمام الأمر الواقع فيما يتعلق بمستقبل نجمه الفرنسي بول بوجبا.


وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد حدد مسؤولو مانشستر يونايتد 53 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع بوجبا في الصيف المقبل، وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، حيث يحظى باهتمام الناديين.

ولا يزال زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، من أشد المعجبين ببوجبا، والمطالبين بضرورة انتقاله لريال مدريد، ونفس الأمر بالنسبة ليوفنتوس، الذي فرط في بوجبا عام 2016 لصالح مانشستر يونايتد، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، والآن يفكر في استعادته مرة أخرى.


يذكر أن مستوى بوجبا مع مانشستر يونايتد شهد تراجع ملحوظ مما دفع مسؤولي النادي للتفكير في التخلص منه بنهاية الموسم الجاري، وينتهي بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2022، الأمر الذي أجبر مسؤولي النادي على اللجوء لخيار تخفيض المقابل المادي لبيعه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مانشستر يوناتيد ريال مدريد

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ 17 دقيقة

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن قائمة الراحلين عن بيراميدز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ ساعة و 7 دقيقة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ يوم

موسيماني يتراجع عن عودة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الأهلي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الرحيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

قائمة مانشستر يونايتد لمباراة برشلونة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. زيدان يرفض ضم صفقة القرن وتفاصيل محاولة الريال لضم ميسي

مانشستر يونايتد يستقر على بديل بوجبا

رايولا يلمح لرحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد

بول بوجبا يتخذ قرار نهائي بشأن رحيله عن اليوناتيد

تطورات جديدة بشأن إنتقال بوجبا ليوفنتوس أو ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

01:24 م

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه