الكشف عن قائمة الراحلين عن بيراميدز





يسعي فريق بيراميدز للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم بعدما وصل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي خسرها أمام نهضة بركان المغربي.





وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب رحيل رجب بكار الظهير الأيمن لنادى بيراميدز بعدما تم استبعاده خلال الفترة الماضية من المباريات.





ومازال لم يحسم حتي الأن موقف أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق والذي اقترب من الرحيل بعدما تعاقد النادى مع شريف إكرامي من النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





بجانب دراسة رحيل المدافع ويلفرد كانون والجناح عمر لعيوني وعبده لومالا وأحمد دعدور بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسي للفريق.





يذكر أن بيراميدز تعاقد مع أحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.



