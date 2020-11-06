عاجل..إ صابة الناقد الفني مجدي الطيب بكورونا
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:35 م
مي مرسي
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أعلن الناقد الفني مجدي الطيب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب "الطيب" قائلا: "ضيف ثقيل، وغير مرغوب فيه، دق على بابي في غفلة من الزمن:"الكورونا"..دعواتكم".
يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن أعلنو عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب حضورهم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي منهم زينب غريب ونشوى مصطفى وبسمة.
وكتب "الطيب" قائلا: "ضيف ثقيل، وغير مرغوب فيه، دق على بابي في غفلة من الزمن:"الكورونا"..دعواتكم".
يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن أعلنو عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب حضورهم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي منهم زينب غريب ونشوى مصطفى وبسمة.
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