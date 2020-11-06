بهذه الكلمات.. محمد أنور يتذكر هيثم زكي في الذكرى الأولى لوفاته

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شارك الفنان محمد أنور صورة للفنان الراحل هيثم احمد زكي بالتزامن وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "أنور" قائلا: "النهاردة الذكرى السنوية لوفاة هيثم زكي ياريت تقروله الفتاحة هو وكل أمواتنا جميعا يارب وادعوله بالرحمة".



يذكر أن عدد من النجوم احتفو بالذكرى الأولى لوفاة هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي حيث حزن على وفاته عدد كبير من النجوم.