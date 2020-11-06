بهذه الكلمات.. محمد أنور يتذكر هيثم زكي في الذكرى الأولى لوفاته

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شارك الفنان محمد أنور صورة للفنان الراحل هيثم احمد زكي بالتزامن وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "أنور" قائلا: "النهاردة الذكرى السنوية لوفاة هيثم زكي ياريت تقروله الفتاحة هو وكل أمواتنا جميعا يارب وادعوله بالرحمة".

يذكر أن عدد من النجوم احتفو بالذكرى الأولى لوفاة هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي حيث حزن على وفاته عدد كبير من النجوم.
بهذه الكلمات.. محمد أنور يتذكر هيثم زكي في الذكرى الأولى لوفاته
بهذه الكلمات.. محمد أنور يتذكر هيثم زكي في الذكرى الأولى لوفاته
بهذه الكلمات.. محمد أنور يتذكر هيثم زكي في الذكرى الأولى لوفاته
بهذه الكلمات.. محمد أنور يتذكر هيثم زكي في الذكرى الأولى لوفاته

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيثم زكي محمد انور الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ يوم

موسيماني يتراجع عن عودة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن قائمة الراحلين عن بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الأهلي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الرحيل

منذ أقل من ساعتين

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ 13 دقيقة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد جمال سعيد ينعي وفاة هيثم احمد زكي بهذه الكلمات!

خبر يوجع القلب.. محمد مهران ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)

من النهارده مافيش يتيم تاني..عمرو سعد ينعي هيثم احمد زكي بكلمات مؤثرة

أميرة هانى تودع هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

شاهد.. دفتر عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

عمرو سعد ينعى هيثم أحمد زكي للمرة الثانية برسالة مبكية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

01:24 م

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه