"ادعولها".. بدرية طلبة توجه رسالة لنشوى مصطفى عقب إصابتها بكورونا
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:38 م
مي مرسي
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دعت الفنانة بدرية طلبة فنانة نشوى مطصفى وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "طلبة" قائله: "يارب اكتب لزميلتي الغالية الشفاء أستأذنكم الدعاء لأختي نشوى مصطفى بالشفاء العاجل الدعاء يرد القضاء يارب ترجع لأولادها وحبايبها وعملها بالسلامة".
و كانت قد أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد واستغاثت ليتم نقلها إلى المستشفى بسبب سوء حالتها الصحية.
وكتبت "طلبة" قائله: "يارب اكتب لزميلتي الغالية الشفاء أستأذنكم الدعاء لأختي نشوى مصطفى بالشفاء العاجل الدعاء يرد القضاء يارب ترجع لأولادها وحبايبها وعملها بالسلامة".
و كانت قد أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد واستغاثت ليتم نقلها إلى المستشفى بسبب سوء حالتها الصحية.
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