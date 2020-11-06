"ادعولها".. بدرية طلبة توجه رسالة لنشوى مصطفى عقب إصابتها بكورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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دعت الفنانة بدرية طلبة فنانة نشوى مطصفى وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "طلبة" قائله: "يارب اكتب لزميلتي الغالية الشفاء أستأذنكم الدعاء لأختي نشوى مصطفى بالشفاء العاجل الدعاء يرد القضاء يارب ترجع لأولادها وحبايبها وعملها بالسلامة".

و كانت قد أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد واستغاثت ليتم نقلها إلى المستشفى بسبب سوء حالتها الصحية.
"ادعولها".. بدرية طلبة توجه رسالة لنشوى مصطفى عقب إصابتها بكورونا
"ادعولها".. بدرية طلبة توجه رسالة لنشوى مصطفى عقب إصابتها بكورونا
"ادعولها".. بدرية طلبة توجه رسالة لنشوى مصطفى عقب إصابتها بكورونا
"ادعولها".. بدرية طلبة توجه رسالة لنشوى مصطفى عقب إصابتها بكورونا

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