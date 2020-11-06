"ادعولها".. بدرية طلبة توجه رسالة لنشوى مصطفى عقب إصابتها بكورونا

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دعت الفنانة بدرية طلبة فنانة نشوى مطصفى وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "طلبة" قائله: "يارب اكتب لزميلتي الغالية الشفاء أستأذنكم الدعاء لأختي نشوى مصطفى بالشفاء العاجل الدعاء يرد القضاء يارب ترجع لأولادها وحبايبها وعملها بالسلامة".



و كانت قد أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد واستغاثت ليتم نقلها إلى المستشفى بسبب سوء حالتها الصحية.