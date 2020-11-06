تعرف الآن على موعد تلقي طلبات التقديم على الوحدات السكنية للمواطنين في مصر بجميع محافظات مصر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:44 م
الوحدات السكنية
الوحدات السكنية
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تعرف الآن على موعد تلقي طلبات التقديم على الوحدات السكنية للمواطنين في مصر بجميع محافظات مصر

التقديم على الوحدات السكنية لفئات المواطنين محدودي الدخل وأصحاب الإعاقات يعتبر الشغل الشاغل خلال هذه الفترة وهذا لأن حالة المواطنين المادية أصبحت أصعب من السابقة. 

وتهتم وزارة الإسكان المصرية أن توفر ما يحتاجة المواطن بشط تقسيط، ولذلك أعلنت منذ فترة عن فتح باب التسجيل على الوحدات السكنية الجديدة التي تتوفر بها مزايا كثيرة ومن أهمها هوم أن المبلغ يتم تقسيطه وأن الوحدات ذات تشطيب سوبر لوكس وأن الوحدات المعلن عنها متفرقة على نحو 14 مدينة ويتم تسليمها على مدار 36 شهر وبعد عدة أيام يتم الإنتهاء من من عملية التسجيل و يتم اعلان الاسماء المقبولة، يرجى العلم أن التقسيط يكون على مدار 5 سنوات.

موعد التقديم على الوحدات السكنية
الإسكان تعلن بشكل رسمي عن بدء فتح باب التسجيل على الوحدات وتلقي الطلبات في الراغبين على وحدات سكنية على مستوى الجمهورية وأكدت بأن من الأحد 1 نوفمبر وحتى الأحد 8 نوفمبر يمكن التسجيل وفي يوم الإثنين المقبل الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري 2020 يتم إعلان أسماء المتقدمين والمقبولين، أكدت وزارة الإسكان أن عدد الوحدات المتاحة خلال هذه الفترة نحو 125 ألف وحدة سكنية في محافظات مختلفة ولكن يجب أن تنطبق كافة الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة في المواطنين الراغبين في الحصول على موافقة تسجيل والتي نستعرضها لكم في السطور التالية وعليكم المتابعة.

المدن الوحدات سكنية كاملة التشطيب:

- المنيا.
- السادات.
- العبور.
- بدر.
- ملوي الجديدة.
- حدائق أكتوبر.
- العاشر من رمضان.
- أكتوبر الجديدة.
- أسوان الجديدة.
- 15 مايو.

تعرف الآن على موعد تلقي طلبات التقديم على الوحدات السكنية للمواطنين في مصر بجميع محافظات مصر

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