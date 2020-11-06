



الاستعلام عن منحة 500 العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة





الاستعلام عن منحة 500 الدفعة الرابعة لأصحاب العمالة الغير منتظمة، تساؤلات كثيرة وعمليات بحث أكثر فأكثر لن تتوقف وحالة من التوتر والقلق الشديد يشعر بها المواطنين المتضررين من جائحة كورونا ويعتمدون على مبلغ 500 جنيه حتى لو شراء جزء بسيط من مطالبهم اليومية في ظل ما يمرون به من ظروف قاسية وصعبة ولن يتحملون أعباء الحياة والضغوط التي تقع عليها مذ انتشار هذا الوباء اللعين وهذا ما يدفعهم دائماً للبحث وعدم التراجع فيما يريدون الوصول إليه من معلومات صحيحة ومؤكدة تطمئن قلوبهم حتى موعد الإعلان رسمياً عن صرف المنحة المنتظرة ولذلك نوضح لكم أبرز التفاصيل وطرق الاستعلام عن منحة 500 جنيه العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر أكتوبر الماضي 2020.





الاستعلام عن منحة 500 الدفعة الرابعة

- للتعرف على تفاصيل أكثر عن منحة العمالة الغير منتظمة يرجى الدخول على هذا الرابط وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).





- اختيار العمالة غير منتظمة.





- إدخال الرقم القومي.





- رقم الطلب.





- الضغط على عرض.





- حالة وجود اي جديد يتم عرضه عليكم.





موعد صرف منحة 500 جنيه العمالة الغير منتظمة

أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن منحة 500 للعمالة الغير منتظمة جاري الإنتهاء من مراجعة الأسماء الذي يتم قبولهم للصرف والاستحقاق وأكد أن فور الإنتهاء من هذه الخطوة يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد البدء في عمليات الصرف للمواطنين لكي يعلم بها الجميع، باقي للمواطنين 3 دفعات وأن الدفعة التي يتم صرفها هي الرابعة ويتبقى الخامسة والسادسة التي تصرف في شهر ديسمبر المقبل نهاية العام الجاري 2020 وفقاً لقرار رئيس الجمهورية.



