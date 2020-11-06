الاستعلام عن منحة 500 العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:38 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
Advertisements

الاستعلام عن منحة 500 العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة

الاستعلام عن منحة 500 الدفعة الرابعة لأصحاب العمالة الغير منتظمة، تساؤلات كثيرة وعمليات بحث أكثر فأكثر لن تتوقف وحالة من التوتر والقلق الشديد يشعر بها المواطنين المتضررين من جائحة كورونا ويعتمدون على مبلغ 500 جنيه حتى لو شراء جزء بسيط من مطالبهم اليومية في ظل ما يمرون به من ظروف قاسية وصعبة ولن يتحملون أعباء الحياة والضغوط التي تقع عليها مذ انتشار هذا الوباء اللعين وهذا ما يدفعهم دائماً للبحث وعدم التراجع فيما يريدون الوصول إليه من معلومات صحيحة ومؤكدة تطمئن قلوبهم حتى موعد الإعلان رسمياً عن صرف المنحة المنتظرة ولذلك نوضح لكم أبرز التفاصيل وطرق الاستعلام عن منحة 500 جنيه العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر أكتوبر الماضي 2020.

الاستعلام عن منحة 500 الدفعة الرابعة
- للتعرف على تفاصيل أكثر عن منحة العمالة الغير منتظمة يرجى الدخول على هذا الرابط وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).

- اختيار العمالة غير منتظمة.

- إدخال الرقم القومي.

- رقم الطلب.

- الضغط على عرض.

- حالة وجود اي جديد يتم عرضه عليكم.

موعد صرف منحة 500 جنيه العمالة الغير منتظمة
أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن منحة 500 للعمالة الغير منتظمة جاري الإنتهاء من مراجعة الأسماء الذي يتم قبولهم للصرف والاستحقاق وأكد أن فور الإنتهاء من هذه الخطوة يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد البدء في عمليات الصرف للمواطنين لكي يعلم بها الجميع، باقي للمواطنين 3 دفعات وأن الدفعة التي يتم صرفها هي الرابعة ويتبقى الخامسة والسادسة التي تصرف في شهر ديسمبر المقبل  نهاية العام الجاري 2020 وفقاً لقرار رئيس الجمهورية.

الاستعلام عن منحة 500 العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة غير منتظمة منحة العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة العمالة غير منتظمة 2020 العمالة غير منتظمة

أخبار تهمك

موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا 2022

منذ أقل من نصف ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 21 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل عبد الشافي في الموسم المقبل

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020

منذ أقل من ساعة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

موضوعات متعلقة

استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة عبر موقع manpower.gov وزارة القوي العاملة وموعد صرف الدفعة الثالثة من منحة ال500 جنيه

رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg الاستعلام عن الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على 500 جنيه

شغال رابط استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة 2020 عبر موقع .manpower.gov.eg ومواعيد صرفها

رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة (منحة الـ 500 جنيه) عبر موقع وزارة القوى العاملة

(تابع هنا) موعد صرف منحة 500 جنيه العمالة غير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي و الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة

رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالخطوات كاملة عبر موقع وزارة القوى العاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

01:24 م

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه