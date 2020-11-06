كومان يعلن قائمة برشلونة لموجهة ريال بيتيس

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الهولندي كومان مدرب نادي برشلونة، قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة ضيفه ريال بيتيس، غداً السبت، في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

  

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

 

حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - تيناس.

 

خط الدفاع: ديست - بيكيه - لينجليت - ألبا - روبرتو - فيربو - مينجويزا.

 

خط الوسط: بوسكيتس - ألينيا - بيانيتش - بويج - بيدري - دي يونج - كونارد.

 

خط الهجوم: جريزمان - برايثوايت - ميسي - ديمبيلي - ترينكاو - فاتي.


وتواصل غياب صامويل أومتيتي، وفيليب كوتينيو، وماثيوس فرنانديز.


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