كومان يعلن قائمة برشلونة لموجهة ريال بيتيس

أعلن الهولندي كومان مدرب نادي برشلونة، قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة ضيفه ريال بيتيس، غداً السبت، في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - تيناس.

خط الدفاع: ديست - بيكيه - لينجليت - ألبا - روبرتو - فيربو - مينجويزا.

خط الوسط: بوسكيتس - ألينيا - بيانيتش - بويج - بيدري - دي يونج - كونارد.

خط الهجوم: جريزمان - برايثوايت - ميسي - ديمبيلي - ترينكاو - فاتي.





وتواصل غياب صامويل أومتيتي، وفيليب كوتينيو، وماثيوس فرنانديز.



