كومان يعلن قائمة برشلونة لموجهة ريال بيتيس
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:00 م
الفجر الرياضي
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أعلن الهولندي كومان مدرب نادي برشلونة، قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة ضيفه ريال بيتيس، غداً السبت، في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - تيناس.
خط الدفاع: ديست - بيكيه - لينجليت - ألبا
- روبرتو - فيربو - مينجويزا.
خط الوسط: بوسكيتس - ألينيا - بيانيتش
- بويج - بيدري - دي يونج - كونارد.
خط الهجوم: جريزمان - برايثوايت - ميسي
- ديمبيلي - ترينكاو - فاتي.
وتواصل غياب صامويل أومتيتي، وفيليب كوتينيو، وماثيوس فرنانديز.