رئيس الهيئة العامة للاستثمار يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الحرة ببورسعيد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:19 م
حانب من اللقاء
حانب من اللقاء
أحمد الشيخ
Advertisements
 
 
 
 
تابع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الحرة ببورسعيد، لإعدادها لاستيعاب أنشطة المشروعات العاملة داخلها
وأعلن المستشار محمد عبد الوهاب، أهداف وخطوات تطوير المنطقة الحرة أثناء لقاءه باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومستثمري المحافظة.


 
وقال  عبد الوهاب إن خطة التطوير تشمل المرافق من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وصرف أمطار، خلال جدول زمني محدد، وذلك لضمان استدامة حركة العمل داخل المنطقة.

 
وقام المستشار محمد عبد الوهاب، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين  وجذب استثمارات جديدة، وكذلك إمكانية الترويج لها على الخريطة الاستثمارية وخلق حالة من الشراكة في الترويج للفرص الاستثمارية بين الهيئة والمحافظة.
 

واستعرض اللواء عادل الغضبان والمستشار محمد عبد الوهاب، اثناء اجتماعاهم الموسع بديوان عام المحافظة مع عدد من المستثمرين، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة  وغيرها من المشروعات القومية التي تذخر بها المحافظة ويوجد بها المئات من الأنشطة الصناعية والخدمية والتي توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.


وأشار  الغضبان إلى الدعم الذى توليه الدولة والمحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة في كافة القطاعات واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية بالمحافظة.


ولفت محافظ بورسعيد إلى التسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين بالمحافظة لجذب استثمارات جديدة والمتابعة المستمرة للأنشطة المتنوعة على أرض المحافظة من خلال إدارة الاستثمار والهيئة وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال.


وتم خلال اللقاء بحث سبل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين والتوسع في مشروعاتهم وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمحافظة.


وقال عبدالوهاب إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زيارات يشمل عددًا من المحافظات للوقوف على حالة الاستثمار بها وبحث تقديم سبل الدعم اللازم لمستثمري كافة أنحاء الجمهورية تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بدعم بيئة الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية الحقيقية مؤكدًا أن الهدف من الزيارة تقديم كل سبل الدعم اللازم  على نحو يسهم في دفع عجلة الاستثمارات والخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.


وأشاد ممثلي جمعيات مستثمري بورسعيد بجهود الحكومة المصرية لدعم حركة الاستثمار ، سواء عبر توفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار، أو توجيه الدعم الكافي للمستثمرين ومشاركتهم في مواجهة التحديات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة العامة للاستثمار مشروعات قوميه محمد عبد الوهاب بورسعيد

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020

منذ 39 دقيقة

شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يستقر على بديل عبد الشافي في الموسم المقبل

منذ ساعة و 10 دقيقة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"نصر" تدعو المستثمرين بالمنطقة الحرة لزيادة استثماراتهم ومضاعفة الصادرات

"تجارية بورسعيد": العامين الماضيين شهدوا طفرة في الاستثمار بسبب الإصلاحات التشريعية

رئيس هيئة الاستثمار يبحث تعزيز الفرص الاستثمارية بالمنيا

محمد عبد الوهاب يقترح ضم هيئتي "الاستثمار" و"التنمية الصناعية"

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد التوسعات الجديدة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

"الاستثمار": الدولة لديها إرادة جادة لحل تحديات المستثمرين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

01:24 م

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه