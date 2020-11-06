البورصة المصرية تربح 4.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات مع استمرار ضبابية نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية و توقع بتأخر اعلان الفائز ما سيتيح بعض التقلبات فى الأسواق ككل.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 609.6 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10629.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1857.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.96% مغلقًا عند مستوى 2717.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 12460.2 نقطة.

 تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.623 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.330 مليار ورقة منفذة على 153 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية  نحو 27.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.3 مليون ورقة منفذة على 2252 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 47.06% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.94%.
 

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