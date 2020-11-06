الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 23

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
Advertisements
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا السبت 7 نوفمبر، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وهي السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

وسيكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، تسجل القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

أخبار تهمك

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ 33 دقيقة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 23 ساعة

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 19 ساعة

رسميا .. المحترف السعيد ماهر يدعم صفوف بنى عبيد

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

01:30 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه