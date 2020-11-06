الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 23

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا السبت 7 نوفمبر، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وهي السلوم ومطروح و الإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.





وسيكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، تسجل القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.



