ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حمولة سيارات النقل من حديد التسليح

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حمولة سيارات النقل من حديد التسليح.



تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمــن البحيرة من (سائق) بقيام مجهولين يستقلون سيارتين ملاكى بإعتراض طريقه حال قيادته سيارة نقل بمقطورة (مُحمل عليها كمية قدرها 30 طن حديد) بدائرة المركز وتهديده بأسلحة نارية والإستيلاء منه على السيارة قيادته بحمولتها ومتعلقاته (عدد 2 هاتف محمول - مبلغ مالى)، وإقتياده لإحدى السيارتين ثم التخلى عنه بطريق فرعى بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، والعثور فى وقتٍ لاحق على السيارة المستولى عليها بدون حمولتها بمحور الخطاطبة الإقليمى.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والمنوفية - لإثنين منهم معلومات جنائية).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتى أمن (الجيزة، المنوفية) أسفرت عن ضبطهم.



وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات المحملة بالحديد كرهًا عن قائديها، وقيامهم بالتوجه للطريق محل الواقعة مستقلين سيارتين ملاكى (إحداهما مستأجرة والأخرى مبلغ بسرقتها)، ولدى مرور سيارة المجنى عليه قاموا بإستيقافها وإرتكاب الواقعة، وأضافوا بتوجههم عقب ذلك لشونة تخزين مواد بناء بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، والإتفاق مع مالكها (حسن النية) على بيع حمولة السيارة له نظير مبلغ مالى، عقب ذلك تخلوا عن السيارة بمكان العثور عليها.. وتم بإرشادهم ضبط حمولة السيارة المستولى عليها وكذا (بندقية آلية - بندقية خرطوش – مسدس - عدد 15 طلقة مختلفة الأعيرة - السيارتين المستخدمين فى إرتكاب الواقعة - مبلغ مالى).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

