وزيرة التخطيط تكشف أهم أسس رؤية مصر 2030

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:24 م
هالة السعيد
هالة السعيد
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية تأتى ضمن أهم أسس رؤية مصر 2030، مؤكدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أن هدفنا هو الارتقاء بجودة حياة المواطن بشكل مستدام، لذلك نحرص دائمًا على توطين أهداف التنمية المستدامة واستمرار النهج التشاركى الذى تتبناه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أنه من هنا تأتى أهمية إطلاقنا لـ"خطة المواطن" لإشراك السادة المواطنين فى عمليتى التخطيط والمتابعة.


وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت مؤخرا عن ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014، وذلك ضمن تقريرًا أصدرته الوزارة يستعرض نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات.

وأكدت السعيد، أهمية مؤشر مدراء المشتريات باعتباره من المقاييس الاقتصادية المهمة التى تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام و القطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.

وأوضحت السعيد، أن مؤشر مديرى المشتريات لمصر تخطى حاجز مستوى ال 50 نقطة للشهر الثانى على التوالي، لافته إلى ارتفاع المؤشر من 50.4 نقطة فى شهر سبتمبر 2020 إلى 51.4 نقطة فى شهر أكتوبر 2020 ليكن بذلك أعلى من مستواه المتوسط وهو 48.1 نقطة للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط انتعاشه اقتصادية بأسرع معدل منذ قرابة ست سنوات، مما انعكس على القراءة الأخيرة للمؤشر.

وحول التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلى، أوضحت السعيد أن معدل نمو النشاط كان الأسرع منذ شهر أغسطس 2014، إضافة إلى ما شهدته الطلبات الجديدة من نمو بمعدل أسرع فى شهر أكتوبر، لتصل إلى أقصى مستوى لها خلال حوالى ست سنوات، لافتة إلى رؤية العديد من الشركات إلى النمو فى المبيعات كنتيجة لزيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية فى أعمال التصدير الجديدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط هالة السهيد الاقتصاد المصري

أخبار تهمك

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 23 ساعة

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ ساعة الا ربع

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ 37 دقيقة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"مؤشر مدراء المشتريات" بالسعودية يسجل 53.4 نقطة خلال سبتمبر

نمو النشاط الشرائي في الشركات المصرية لأعلى مستوى في 12 شهر

المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي

وزيرة التخطيط: ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات بنسبة 9,6% خلال يونيو

وزيرة التخطيط: 12.5 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمى بسبب كورونا

التخطيط: نمو النشاط والطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني علي التوالي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

01:30 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه