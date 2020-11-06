أول تعليق من الصحة على ارتفاع وفيات مصابي كورونا في كفر الشيخ

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نفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أعداد الوفاة مؤخرا لمصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى بلطيم للعزل.





وأكدت المديرية، في بيان، أنه لا أساس من الصحه لذلك وأن وعدد حالات الوفاه أمس الخميس لم يتجاوز 3 حالات فقط ومنهم حاله كانت فى عزل منزلى وتدهورت حالتها وتوفت فور وصولها المستشفى وحاله أخرى كانت لمريض ضغط وسكر ونتيجة اخر عينه pcr سلبى وسبب الوفاة فشل حاد بعضله القلب MI.



وحاله أخرى كانت فى عزل منزلى وتم استقبالها بالمستشفى وتحويلها لقسم العنايه الا انه كان مريض بالسكر وتم عمل جميع الاجراءات اللازمه وتلقى بروتوكول العلاج ووافته المنيه.



وأشارت مديريه الشئون الصحيه بكفرالشيخ أنها بجميع اداراتها ومستشفياتها تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع المؤسسات الطبيه كمستشفيات الجامعه والتأمين الصحى للتصدى للموجة الثانيه من فيروس كورونا.