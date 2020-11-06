أول تعليق من الصحة على ارتفاع وفيات مصابي كورونا في كفر الشيخ

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
نفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أعداد الوفاة مؤخرا لمصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى بلطيم للعزل.


وأكدت المديرية، في بيان، أنه لا أساس من الصحه لذلك وأن وعدد حالات الوفاه أمس الخميس لم يتجاوز 3 حالات فقط ومنهم حاله كانت فى عزل منزلى وتدهورت حالتها وتوفت فور وصولها المستشفى وحاله أخرى كانت لمريض ضغط وسكر ونتيجة اخر عينه pcr سلبى وسبب الوفاة فشل حاد بعضله القلب MI.

وحاله أخرى كانت فى عزل منزلى وتم استقبالها بالمستشفى وتحويلها لقسم العنايه الا انه كان مريض بالسكر وتم عمل جميع الاجراءات اللازمه وتلقى بروتوكول العلاج ووافته المنيه.

وأشارت مديريه الشئون الصحيه بكفرالشيخ أنها بجميع اداراتها ومستشفياتها تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع المؤسسات الطبيه كمستشفيات الجامعه والتأمين الصحى للتصدى للموجة الثانيه من فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا كفر الشيخ الصحة

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

رسميا .. المحترف السعيد ماهر يدعم صفوف بنى عبيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 23 ساعة

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 9 ساعات

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ 42 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 19 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى بشأن مصابي كورونا

وزير المالية: "كان نفسنا نقدم لشعبنا موازنة بـ7 ترليون جنيه"

ارتفاع عدد حالات الوفاة بمستشفى عزل بلطيم إلى 3 حالات

كفر الشيخ تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تعافي 17 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بحجر ملوي

إحباط محاولة هروب مصابة بفيروس كورونا من مستشفي حميات كفرالدوار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

01:30 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه