الكاثوليكية تحتفل بعيد أسقف سلامين

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، بعيد القديس بيفانيوس أسقف سلامين.





وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: "ولد إبيفانيوس في فلسطين بالقرب من مدينة إلفثروبوليس ( بيت كوفرين ) حوالي سنة 315.





وتابع: "واعتنق العيشة الرهبانية في أحد الأديار المصرية، ثم عاد إلي مسقط رأسه وأسس ديرًا بقي علي رأسه مدة ثلاثين سنة. ذهب إلي جزيرة قبرص بعد خلاف وقع بينه وبين أوطيخا أسقف إلفثروبوليس المدافع عن الشيعة ( الأونمية) (أي القائلين بأن جوهر الابن يشبه جوهر الآب)، وفيها صار أسقفًا علي مدينة سلامين ( فاماغوستا حاليًا ) وشارك في الجدالات اللاهوتية والطقسية التي كانت دائرة في زمانه، فأيد مجمع نيقيا ( 325 ) في تحديده للتقويم الفصحي، وتصدي بشدة لتعاليم *أوريجينس، فثارعلي *يوحنا أسقف المدينة المقدسة، وساند *ثيولفليس الإسكندري في صراعه ضد الرهبان الأوريجينيين، وشارك في المجمع الذي انعقد في الأسكندرية سنة 399، وحمل مقرراته إلي القسطنطينية سنه 402، وقطع الشركة الكنيسة مع *يوحنا الذهبي الفم راسما شماسا من دون إذنه.



