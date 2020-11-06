داعية: يجب أن نسأل أنفسنا كمسلمين ماذا قدمنا للحضارة الإنسانية (فيديو)

Advertisements

أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد شخص في العالم ذُكرت تفاصيل حياته كالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك فإن تأثير النبي ما زال على المسلمين موجودا كما لو كان حيًا بيننا.



وأوضح هندي خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن غير المسلمين من المفكرين عبر العصور الماضية والحديثة تحدثوا عن هذا السلوك الفريد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين الأمور الحياتية للناس والأمور التعبدية والروحانية للناس أيضا.



وأشار إلى أننا نعتقد أننا ندافع عن النبي محمد صلى عليه وسلم لكن على العكس هو ما يذود عنا، مضيفا أننا محفوظين بذكر رسول الله في حياتنا وفي أولادنا وأعمالنا، لافتا إلى أن النبي محمد لا يقبل المزايدات من هنا أو هناك ولكن يجب أن نتوجه إلى أنفسنا ونسأل ماذا قدمنا للحضارة الإنسانية كمسلمين.



وأضاف أن كل الحضارات اعترفت بفضل الإسلام وبفضل المسلمين الأوائل عليهم بعدما قدموا نموذجا حضاريا استطاعوا من خلاله أن يصل الإسلام لكل الدنيا بسرعة شديدة جديدة.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلمين للأسف يقدمون نموذجا مشوها عن الإسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم للعالم بعدما طغت عليه الماديات على رسالة النبي.



وشدد هندي، على ضرورة أن يكون السؤال الشاغل في بال كل مسلم حاليا ما هو النموذج الذي نعطيه للعالم عن الإسلام والرسول محمد، لافتا إلى أن محبة الرسول مقدمة على النفس والأهل والمال وأنها شرط من شروط الإسلام.



