عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

ولا تزال عمليات فرز الأصوات في الولايات الحاسمة مستمرة، إذا أعلنت كاثي بوكفار، وزيرة خارجية ولاية بنسلفانيا، إن فرز الأصوات المتبقية في ‏الولاية سيستمر "حتى المساء"، بخلاف أصوات العسكريين المرشحة لاستمرار الفرز حتى يوم الثلاثاء.

وفي حديثها للصحفيين في هاريسبرج، أعربت بوكفار عن فخرها بالطريقة التي أجرى بها ‏مسؤولو الانتخابات الفرز في ولاية بنسلفانيا، وأشارت أيضًا إلى أنه سيتم فرز الأصوات ‏العسكرية والخارجية حتى يوم الثلاثاء المقبل، وستظل بطاقات الاقتراع المؤقتة بحاجة إلى ‏المعالجة.‏