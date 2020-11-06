عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
هدى عبدالرازق
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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، أن بايدن قلص الفارق بينه وبين ترامب في جورجيا إلى 537 صوتا بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات.
ولا تزال عمليات فرز الأصوات في الولايات الحاسمة مستمرة، إذا أعلنت كاثي بوكفار، وزيرة خارجية ولاية بنسلفانيا، إن فرز الأصوات المتبقية في الولاية سيستمر "حتى المساء"، بخلاف أصوات العسكريين المرشحة لاستمرار الفرز حتى يوم الثلاثاء.
وفي حديثها للصحفيين في هاريسبرج، أعربت بوكفار عن فخرها بالطريقة التي أجرى بها مسؤولو الانتخابات الفرز في ولاية بنسلفانيا، وأشارت أيضًا إلى أنه سيتم فرز الأصوات العسكرية والخارجية حتى يوم الثلاثاء المقبل، وستظل بطاقات الاقتراع المؤقتة بحاجة إلى المعالجة.
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