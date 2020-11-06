السفير المصري الأسبق بأمريكا: مصر ستتعامل مع بايدن بلغة المصالح

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
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قال السفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق في واشنطن إن مصر عندما تتعامل مع إدارة بايدن القادمة حال فوزه في الانتخابات الأمريكية لابد أن يكون التعامل عن طريق لغة المصالح.

وتابع "توفيق"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يتوقع أن يتبنى بايدن موقف عدائي من مصر حال فوزه ووصله للحكم مؤكدا أن ما قيل في الحملات الانتخابية هدفه انتخابي فقط.

وأضاف أن مصر لا تمتلك اختيار الرئيس القادم لأمريكا ولكن لدينا اختيار كيفية التعامل معه ولدينا القدرة على التعامل مع أي رئيس أمريكي ولا يوجد ما يدعو للقلق من وصول الديمقراطيين للسلطة فقد تعاملنا من قبل مع إدارات ديمقراطية وآخرها إدارة أوباما مؤكدا أن العلاقة الرئيسية بين مصر وأمريكا استراتيجية ولكن ينتابها بين الحين والآخر بعض المنغصات ولكن لدينا خبرة في التعامل مع مثل هذه المنغصات.

كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

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