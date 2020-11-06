بالفيديو.. أخصائي تغذية: الدهون هي العدو الأول للإنسان

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قال الدكتور وليد عبد الفتاح، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي وتنسيق القوام، إن السمنة تعتبر من أخطر الأمراض التي تؤثر على صحة الإنسان سواء من الناحية الجسدية والنفسية، معقبًا: "أنت كراجل أو ست لديك زيادة في الوزن، أحب أقولك دي مش حياتك، أنت حابس نفسك جوه قفص، لو خسيت نظرة الآخرين هتتغير للأفضل والأحسن".

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن تحديد الوزن المثالي لا يكون من خلال طرح 100سم من الطول، معقبًا:" دي نظرية قديمة عفى عليها الزمن"، لافتًا إلى الوصول إلى الوزن المثالي يكون من خلال خفض نسبة الدهون في الجسم للمعدل الطبيعي، معقبًا:" كل وحد حسب طبيعة نشاطه وسنه ونوعه سواء كان ذكر أو أنثى".

وأشار إلى أن الدهون هي العدو الأول للإنسان، وهناك ضرورة لخفض الوزن وتكسير الدهون، ورفع معدل حرق الجسم وتنسيق القوام، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

ولفت إلى أن تحديد نسبة الدهون يكون من خلال جهاز معين، ومن ثم وضع خطة علاجية لكل حالة، لأن كل حالة تعاني من السمنة لديها علاج وكورس مختلف عن الحالات الأخرى.

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