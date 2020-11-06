عاجل| الانتخابات الأمريكية.. مؤشرات الفرز في جورجيا وبنسلفانيا تميل لصالح ترامب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:58 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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أفادت "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تقدم على منافسه جو بايدن، في جورجيا بفارق لا يزيد عن 1900 بعد فرز أكثر من 99 % من الأصوات.

وأشارت، إلى تقلص الفارق بين ترامب وبايدن في بنسلفانيا إلى 64 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز نحو 95 % من الأصوات.

وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الظهور، وكانت تميل لصالح الأخير.

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.

وقال "ترامب"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".

من جانبه، قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن: "نشعر بالثقة في الفوز، ولن أعلن أنا نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية، ونأمل في الفوز بولاية ميتشغان وبنسلفانيا، وقد لا نعرف نتيجة الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".

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