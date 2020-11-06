عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:49 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
Advertisements
ألقى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، خطابا اتهم فيه خصومه بمحاولة سرقة الانتخابات، معقبا: "فزنا بأرقام تاريخية واستطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير، ولم نخسر أي مقاعد في مجلس النواب، واحتساب الأصوات غير القانونية يعني سرقة الانتخابات".

وقال "ترامب"، في خطابه: "وسائل الإعلام تدخلت في الانتخابات واستطلاعات الرأي مزيفة، ووسائل إعلام تحدثت عن تقدم بايدن بـ 5 نقاط في فلوريدا لكنني فزت، وفزنا في كافة الولايات الرئيسية بفارق كبير، والتصويت عبر البريد دمر نظامنا الانتخابي".

وتابع الرئيس المنتهية ولايته: "طلبنا حضور مراقبين في عمليات الفرز في بنسلفانيا، ولن نسمح للفاسدين بسرقة الانتخابات، وهناك محاولة لسرقة الانتخابات وتزويرها، وكسبنا دعوى قضائية لمراقبة عمليات الفرز في بنسلفانيا، وهناك بطاقات اقتراع في جورجيا وصلت بعد يوم الانتخابات".

وأشار ترامب، إلى وقوع خروقات في الانتخابات، مؤكدًا: "نريد أن تكون عمليات فرز الأصوات نزيهة، وسيكون هناك الكثير من الدعاوى والأمر سينتهي في المحكمة العليا، وسبق وحذرت من الكارثة التي سيتسبب بها الاقتراع عبر البريد، والقضاء سيحسم الجدل بشأن نتيجة الانتخابات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترامب بوابة الفجر الفجر الانتخابات الامريكيه

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يدرس المساهمة في راتب لاعبه من أجل إعارته

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 8 ساعات

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 10 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

سفيرنا الأسبق بواشنطن: ترامب منح بايدن فرصة التقدم في الانتخابات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد حساب الأصوات.. سياسيون يكشفون استراتيجية ترامب للفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الانتخابات الأمريكية| الديمقراطيون يتقدمون في الرئاسة والجمهوريون في مجلس النواب.. وتقارب في "الشيوخ"

حصيلة ليلة ساخنة من الانتخابات الأمريكية.. 11 صوتا الفرق بين ترامب وبايدن.. والصراع مستمر

ترامب يؤكد: سنفوز بهذه الانتخابات

عاجل.. وقف عمليات الفرز في ولاية نيفادا حتى صباح الخميس

شاهد.. كواليس الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمعرفة من هو الفائز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

02:49 ص

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه