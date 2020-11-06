عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

ألقى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، خطابا اتهم فيه خصومه بمحاولة سرقة الانتخابات، معقبا: "فزنا بأرقام تاريخية واستطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير، ولم نخسر أي مقاعد في مجلس النواب، واحتساب الأصوات غير القانونية يعني سرقة الانتخابات".





وقال "ترامب"، في خطابه: "وسائل الإعلام تدخلت في الانتخابات واستطلاعات الرأي مزيفة، ووسائل إعلام تحدثت عن تقدم بايدن بـ 5 نقاط في فلوريدا لكنني فزت، وفزنا في كافة الولايات الرئيسية بفارق كبير، والتصويت عبر البريد دمر نظامنا الانتخابي".





وتابع الرئيس المنتهية ولايته: "طلبنا حضور مراقبين في عمليات الفرز في بنسلفانيا، ولن نسمح للفاسدين بسرقة الانتخابات، وهناك محاولة لسرقة الانتخابات وتزويرها، وكسبنا دعوى قضائية لمراقبة عمليات الفرز في بنسلفانيا، وهناك بطاقات اقتراع في جورجيا وصلت بعد يوم الانتخابات".



