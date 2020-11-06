إخلاء سبيل 3 سيدات اختطفوا طفلة من والدتها بالخانكة

قررت نيابة الخانكة، بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل ثلاث سيدات اختطفوا طفلة من والدتها بسب خلافات مالية بينهمابعد إقرارهما التصالح مع والدة الطفلة.





وتلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من ربة منزل - مُقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بقيام ثلاث سيدات - جميعهن مقيمات بدائرة المركز بمغافلتها واختطاف نجلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات عقب تقابلها معهن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لحل خلافات مالية بينهن.





جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تأكيد صحة الواقعة.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بمأمورية أسفرت عن ضبطهن وتحرير الطفلة المجني عليها من مسكن إحداهن، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة لخلافات مالية بينهن وبين المبلغة لسابقة قيام المُبلغة بالنصب عليهن عقب إيهامهن بقدرتها على استخراج بطاقات دفع إلكترونية "فيزا" يتم بموجبها صرف معاش شهري، وقيامهن على إثر ذلك بتجميع عدد من صور بطاقات الرقم القومي من بعض الأهالي وتحصيل مبالغ مالية منهم قاموا بتسليمها لهن مقابل تحصلهم على جزء من تلك المبالغ.





وأضافت، أنه عقب قيام المُبلغة بتسليمهن البطاقات الإلكترونية المُتفق عليها وقيامهن بتسليمها للأهالي فوجئوا بقيام الأهالي بإعادتها لهن لاكتشافهم أنها ليست بطاقات فيزا وإنما مجرد حافظة إلكترونية، فاتفقن على اختطاف كريمة المُبلغة بقصد مساومتها على إعادة تلك المبالغ وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهن ضبط عدد من البطاقات الإلكترونية السابق قيام المُبلغة بتسليمها لهن.



